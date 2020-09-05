«Хьюстон» обыграл «Лейкерс» в плей-офф НБА, «Милуоки» уступил «Майами»

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись матчи второго раунда плей-офф.

В закрытом кампусе НБА в парке развлечений «Диснейуорлд» в Орландо, состоялись матчи серий второго раунда плей-офф.

В первом матче полуфинала Западной конференции «Хьюстон Рокетс» одержали победу над «Лос Анджелес Лейкерс» со счётом 112:97. Самым результативным игроком встречи стал баскетболист «ракет» Джеймс Харден, набравший 36 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 20 очков при 8 подборах и 7 передачах. Счёт в серии — 1:0 в пользу «Хьюстона»

В третьем матче полуфинала Востока «Майами Хит» оказались сильнее «Милуоки Бакс» — 115:100.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 30 очков. У «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл из 21 очка и 16 подборов. Эта победа позволила «Майами» увеличить счет в серии — 3:0.

Ранее сообщалось, что Морант признан лучшим новичком сезона в НБА.