Морант признан лучшим новичком сезона в НБА

Защитник «Мемфис Гриззлис» Джа Морант признан лучшим новичком сезона-2019/20 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Об этом сообщает пресс-служба НБА.

В дебютном для себя сезоне 21-летний Морант, выбранный на драфте 2019 года под общим вторым номером, принял участие в 67 матчах, в среднем за игру набирая 17,8 очка а также выполняя 7,3 передачи и 3,9 подбора.

«Мемфис» не сумел пробиться в плей-офф, уступив «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матчах плей-ин.

Второе место в голосовании занял защитник «Майами Хит» Кендрик Нанн. Тройку замкнул первый номер драфта-2019 форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зион Уильямсон.

Ранее сообщалось, что Яннис Адетокунбо признан лучшим защищающимся игроком сезона-19/20 в НБА.