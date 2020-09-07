В «Уфе» прокомментировали возможный бойкот матча РПЛ со стороны «Тамбова»

Председатель попечительского совета футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов отреагировал на информацию, согласно которой игроки «Тамбова» могут бойкотировать матч седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за долгов по зарплате.

«Надо предпринять все меры властям Тамбовской области, футбольным властям, пойти навстречу и что-то сделать. Футбол в регионах надо сохранять. Нужно думать о потолках зарплат, стимулирующих мерах. Богатые клубы живут, а в регионах нам очень тяжело. Присоединяюсь к беде «Тамбова». Мы не хотим эти три очка, хотим честно с ними играть. Также хотим видеть борьбу в чемпионате, в том числе среди клубов из регионов», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

Матч между «Тамбовом» и «Уфой» должен пройти 12 сентября.

Игроки «Тамбова» написали письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате.

После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

Ранее футболист «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о долгах по зарплате перед игроками клуба.