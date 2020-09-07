Футболист «Тамбова» рассказал о долгах по зарплате перед игроками клуба

Нападающий «Тамбова» Владимир Обухов рассказал о долгах перед игроками футбольного клуба.

По его словам, письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой подписали все игроки, которые находятся в команде с прошлого года. При этом футболисты «Тамбова» продолжают тренироваться.

«Три месяца зарплаты задерживаются, премиальные за прошлый год и бонусы. Пока о бойкоте не думаем. Надеемся, что в ближайшее время всё решится. Думаю, скоро на связь все выйдут и всё решится хорошо, до бойкота не дойдёт», — цитирует Обухова «Чемпионат».

После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

Ранее в «Тамбове» подтвердили, что игроки команды написали письмо по поводу долгов по зарплате.