В «Тамбове» подтвердили, что игроки команды написали письмо по поводу долгов по зарплате
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- РИА Новости
«Футболисты написали письмо с просьбой погасить долги по заработной плате на моё имя и на имя губернатора области, но никаких комментариев по этой теме мы давать не будем», — цитирует Коновалову РИА Новости.
После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.
Ранее сообщалось, что футболисты «Тамбова» грозят бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате.