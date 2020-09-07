В «Тамбове» подтвердили, что игроки команды написали письмо по поводу долгов по зарплате

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Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова подтвердила, что игроки команды написали письмо с просьбой погасить долги по зарплате.
В «Тамбове» подтвердили, что игроки команды написали письмо по поводу долгов по зарплате
  • © Рамиль Ситдиков
  • РИА Новости

«Футболисты написали письмо с просьбой погасить долги по заработной плате на моё имя и на имя губернатора области, но никаких комментариев по этой теме мы давать не будем», — цитирует Коновалову РИА Новости.

После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось, что футболисты «Тамбова» грозят бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате.

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