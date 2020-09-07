Футболисты «Тамбова» грозят бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате

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Игроки «Тамбова» обратились к губернатору Тамбовской области Александру Никитину и генеральному директору клуба Ольге Коноваловой с просьбой погасить долги по зарплате.
Футболисты «Тамбова» грозят бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало письмо игроков «Тамбова» на имя губернатора области Никитина, а также заявление, которое подписали 13 футболистов команды, на имя гендиректора клуба Коноваловой.

В тексте заявления спортсмены просят погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам прошлого сезона.

Отмечается, что если требования футболистов «Тамбова» не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьёй 142 ТК РФ и не участвовать в тренировках, а также матче седьмого тура Российской премьер-лиги с «Уфой», который должен пройти 12 сентября.

После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.

Ранее сообщалось, что испанская «Валенсия» не может выплатить футболистам зарплату и предложила им векселя.

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