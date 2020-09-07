Футболисты «Тамбова» грозят бойкотом матча с «Уфой» из-за долгов по зарплате
- © Кирилл Каллиников
- РИА Новости
Издание «Спорт-Экспресс» опубликовало письмо игроков «Тамбова» на имя губернатора области Никитина, а также заявление, которое подписали 13 футболистов команды, на имя гендиректора клуба Коноваловой.
В тексте заявления спортсмены просят погасить долги по зарплате за июнь, июль и август 2020 года, а также выплатить премиальные и бонусы по итогам прошлого сезона.
Отмечается, что если требования футболистов «Тамбова» не будут выполнены до 11 сентября, то подписавшиеся намерены приостановить трудовую деятельность в соответствии со статьёй 142 ТК РФ и не участвовать в тренировках, а также матче седьмого тура Российской премьер-лиги с «Уфой», который должен пройти 12 сентября.
После шести туров «Тамбов» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав четыре очка.
Ранее сообщалось, что испанская «Валенсия» не может выплатить футболистам зарплату и предложила им векселя.
В распоряжении «СЭ» оказались письма игроков «Тамбова» на имя губернатора области Александра Никитина и заявление, которое подписали 13 футболистов, на имя генерального директора клуба Ольги Коноваловой pic.twitter.com/FmZGVDr6Lk— СЭ Футбол (@se_football) September 7, 2020