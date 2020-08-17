СМИ: «Валенсия» не может выплатить футболистам зарплату и предложила им векселя

Короткая ссылка
Испанский футбольный клуб «Валенсия» из-за финансовых проблем не может выплатить зарплату игрокам за вторую часть сезона-2019/20.
СМИ: «Валенсия» не может выплатить футболистам зарплату и предложила им векселя
  • РИА Новости

Как сообщает AS, вместо денег руководство клуба предложило игрокам долговые расписки (векселя). Отмечается, что это будет гарантом того, что футболисты получат зарплату. Тем не менее срок погашения по векселям наступит не раньше сентября 2021 года.

Клуб испытывает финансовые трудности из-за неудачных результатов команды в минувшем сезоне и пандемии коронавируса. «Валенсия» может стать банкротом в ближайшее время.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев. 

Ранее сообщалось, что Черышев из-за травмы пропустил тренировку «Валенсии».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить