СМИ: «Валенсия» не может выплатить футболистам зарплату и предложила им векселя

Испанский футбольный клуб «Валенсия» из-за финансовых проблем не может выплатить зарплату игрокам за вторую часть сезона-2019/20.

Как сообщает AS, вместо денег руководство клуба предложило игрокам долговые расписки (векселя). Отмечается, что это будет гарантом того, что футболисты получат зарплату. Тем не менее срок погашения по векселям наступит не раньше сентября 2021 года.

Клуб испытывает финансовые трудности из-за неудачных результатов команды в минувшем сезоне и пандемии коронавируса. «Валенсия» может стать банкротом в ближайшее время.

За «Валенсию» выступает российский полузащитник Денис Черышев.

Ранее сообщалось, что Черышев из-за травмы пропустил тренировку «Валенсии».