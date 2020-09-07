Ягудин: мне всё равно, какое решение примет Загитова о своей карьере

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин ответил на вопрос по поводу продолжения карьеры победительницей ОИ-2018 Алиной Загитовой.
Ягудин: мне всё равно, какое решение примет Загитова о своей карьере
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Мне вот абсолютно всё равно, какое решение примет Алина», — цитирует Ягудина РИА Новости.

Он также прокомментировал тот факт, что фанаты спортсменки были недовольны участием Загитовой в телепроекте «Ледниковый период».

«Кто-то злится, кто-то по-другому реагирует, но это её жизнь. Она к таким юным годам уже достигла колоссальных успехов, многие не могут такого достичь и в более взрослом возрасте. Она вправе сама выбирать, в каких проектах ей участвовать. Я не подхожу к ней с вопросами о планах, мне это неинтересно. Я хотел бы, чтобы она делала то, что ей приносит удовольствие. В спорте она уже и так всё и всем доказала», — добавил Ягудин.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.

Ранее Татьяна Тарасова выразила уверенность, что Загитова больше не будет участвовать в соревнованиях.

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