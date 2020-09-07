Тарасова считает, что Загитова больше не будет участвовать в соревнованиях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила уверенность, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова больше не будет участвовать в соревнованиях.

«Надо спросить её тренера и её саму, какие у них планы, а уж точно не меня. Потому что я свою точку зрения высказала в прошлом году. Когда она заявила, что делает приостановку, я сказала, что больше она не выйдет на соревнования никогда. И по сей день мне так кажется», — цитирует Тарасову РИА Новости.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.

Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России ответили на вопрос, будет ли Загитова выступать в нынешнем сезоне.