В ФФККР ответили на вопрос, будет ли Загитова выступать в нынешнем сезоне

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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос, будет ли олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выступать в нынешнем сезоне.
В ФФККР ответили на вопрос, будет ли Загитова выступать в нынешнем сезоне
  • © Kiyoshi Sakamoto/AFLO
  • globallookpress.com

«Необходимо у самой Алины спрашивать. Что касается прокатов, то, когда они состоятся, у всех будет возможность задать вопросы на пресс-конференции», — цитирует Когана РИА Новости.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.

Ранее Авербух заявил, что участие в телепроекте не помешает карьере Загитовой.

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