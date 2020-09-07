В ФФККР ответили на вопрос, будет ли Загитова выступать в нынешнем сезоне
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«Необходимо у самой Алины спрашивать. Что касается прокатов, то, когда они состоятся, у всех будет возможность задать вопросы на пресс-конференции», — цитирует Когана РИА Новости.
В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.
7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.
Ранее Авербух заявил, что участие в телепроекте не помешает карьере Загитовой.