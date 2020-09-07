В ФФККР ответили на вопрос, будет ли Загитова выступать в нынешнем сезоне

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос, будет ли олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова выступать в нынешнем сезоне.

«Необходимо у самой Алины спрашивать. Что касается прокатов, то, когда они состоятся, у всех будет возможность задать вопросы на пресс-конференции», — цитирует Когана РИА Новости.

В декабре 2019 года 18-летняя фигуристка объявила о приостановке спортивной карьеры.

7 августа хореограф и продюсер проекта «Ледниковый период» Илья Авербух заявил, что Загитова станет ведущей передачи.

Ранее Авербух заявил, что участие в телепроекте не помешает карьере Загитовой.