СМИ: Месси обсудит с Куманом, останется ли он капитаном «Барселоны»

Нападающий испанской «Барселоны» Лионель Месси обсудит с новым главным тренером команды Рональдом Куманом, останется ли он капитаном сине-гранатовых.

Об этом сообщает Sport.es. По информации издания, существует мнение, согласно которому аргентинцу будет не очень комфортно исполнять роль первого капитана команды после истории с возможным уходом из клуба.

При этом отмечается, что Куман с уважением отнесётся к любому решению Месси.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Месси расстроило отсутствие поддержки от партнёров во время конфликта с руководством «Барселоны».