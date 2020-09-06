СМИ: Месси расстроило отсутствие поддержки от партнёров во время конфликта с руководством «Барселоны»

Нападающий и капитан испанской «Барселоны» Лионель Месси расстроен тем, что партнёры по команде не поддержали его во время конфликта с руководством клуба.

Об этом рассказал журналист Виктор Лосано Ньето во время эфира на радио Onda Cero.

33-летний Месси является воспитанником «Барселоны» и играет в основном составе команды с 2003 года. Вместе с клубом он завоевал 34 трофея. На его счету 634 гола и 285 голевых передач в 731 матче. После разгромного поражения от мюнхенской «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов (2:8) сообщалось, что он хочет покинуть команду.

Тем не менее 4 сентября Месси объявил, что останется в «Барселоне».

Ранее сообщалось, что Месси прошёл тестирование на коронавирус в домашних условиях.