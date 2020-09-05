Глава UFC заявил, что Чимаев встретится в бою с Майей

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что организация готовит бой между представителем Швеции Хамзатом Чимаевым и бразильцем Демианом Майей.

«Чимаев получил визу и скоро будет в США. Он проведёт здесь один поединок, а затем выступит на «Бойцовском острове». Он этого хочет, и мне нравится такой подход. Мы всё ещё работаем над организацией его боя в США. На «Бойцовском острове» организовываем ему встречу с Дэмьеном Майей», — сказал Уайт на пресс-конференции.

На счету 26-летнего Чимаева восемь побед и ни одного поражения. 42-летний Майя выиграл 28 боёв за карьеру, а проиграл десять.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC Имадаев ударил соперника по лицу во время битвы взглядов.