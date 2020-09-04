Российский боец UFC Имадаев ударил соперника по лицу во время битвы взглядов

Российский боец смешанного стиля Зелим Имадаев ударил по лицу бразильца Мишеля Перейру во время битвы взглядов перед их поединком на турнире UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе.

Россиянин вплотную приблизился к своему сопернику, а затем ударил ему ладонью по лицу. После этого бойцов сразу разняли президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и охранники.

Турнир пройдёт в ночь с 5 на 6 сентября.

На счету Имадаева восемь побед и два поражения в MMA. У Мишеля Перейры 23 победы и 11 проигрышей за карьеру.

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