Российский боец UFC Имадаев ударил соперника по лицу во время битвы взглядов

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Российский боец смешанного стиля Зелим Имадаев ударил по лицу бразильца Мишеля Перейру во время битвы взглядов перед их поединком на турнире UFC Fight Night 176 в Лас-Вегасе.
Российский боец UFC Имадаев ударил соперника по лицу во время битвы взглядов
  • Reuters
  • © John David Mercer-USA TODAY Sports

Россиянин вплотную приблизился к своему сопернику, а затем ударил ему ладонью по лицу. После этого бойцов сразу разняли президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и охранники.

Турнир пройдёт в ночь с 5 на 6 сентября.

На счету Имадаева восемь побед и два поражения в MMA. У Мишеля Перейры 23 победы и 11 проигрышей за карьеру.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Пётр Ян стал гостем передачи «Вечерний Ургант».

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