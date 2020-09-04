Российский боец UFC Имадаев ударил соперника по лицу во время битвы взглядов
- Reuters
- © John David Mercer-USA TODAY Sports
Россиянин вплотную приблизился к своему сопернику, а затем ударил ему ладонью по лицу. После этого бойцов сразу разняли президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт и охранники.
Турнир пройдёт в ночь с 5 на 6 сентября.
На счету Имадаева восемь побед и два поражения в MMA. У Мишеля Перейры 23 победы и 11 проигрышей за карьеру.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC Пётр Ян стал гостем передачи «Вечерний Ургант».