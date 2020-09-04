Миранчук сказал несколько слов на итальянском во время презентации в «Аталанте»
- globallookpress.com
Клуб из Бергамо опубликовал в своём Twitter видео, в котором презентовал хавбека.
«Мне очень нравится Бергамо. Вперёд, «Аталанта», — сказал Миранчук на итальянском языке в ролике.
Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива». 24-летний игрок является воспитанником железнодорожников, в его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за команду.
Ранее «Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука.
𝘖𝘙𝘈 sì, è ufficiale! 📝— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 4, 2020
𝘕𝘖𝘞 it's official! ⚫️🔵
⠀#WelcomeMiranchuk#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/VGP1sCF7nt