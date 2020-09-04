Миранчук сказал несколько слов на итальянском во время презентации в «Аталанте»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта» представил новичка команды российского полузащитника Алексея Миранчука.

Клуб из Бергамо опубликовал в своём Twitter видео, в котором презентовал хавбека.

«Мне очень нравится Бергамо. Вперёд, «Аталанта», — сказал Миранчук на итальянском языке в ролике.

Миранчук перешёл в «Аталанту» из московского «Локомотива». 24-летний игрок является воспитанником железнодорожников, в его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за команду.

Ранее «Аталанта» официально объявила о трансфере Алексея Миранчука.