Источник назвал размер зарплаты Алексея Миранчука в «Аталанте»

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Российский полузащитник Алексей Миранчук вошёл в пятёрку наиболее высокооплачиваемых футболистов «Аталанты».
Источник назвал размер зарплаты Алексея Миранчука в «Аталанте»
  • РИА Новости

Как сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport, Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Аталанте» €1,7 млн в год. Российский игрок вошёл в пятёрку наиболее высокооплачиваемых футболистов в команде. Больше Миранчука будут получать только Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

2 сентября россиянин подписал контракт с «Аталантой». Итальянский клуб заплатит за российского хавбека €14,5 млн. 

Ранее Казанский прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту».

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