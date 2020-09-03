Источник назвал размер зарплаты Алексея Миранчука в «Аталанте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук вошёл в пятёрку наиболее высокооплачиваемых футболистов «Аталанты».

Как сообщает Calcio Atalanta со ссылкой на Tuttosport, Алексей Миранчук будет зарабатывать в «Аталанте» €1,7 млн в год. Российский игрок вошёл в пятёрку наиболее высокооплачиваемых футболистов в команде. Больше Миранчука будут получать только Алехандро Гомес, Луис Муриэль и Йосип Иличич.

2 сентября россиянин подписал контракт с «Аталантой». Итальянский клуб заплатит за российского хавбека €14,5 млн.

Ранее Казанский прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту».