Казанский прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»

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Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский поделился мнением о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».
Казанский прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»
  • globallookpress.com

«У нас очень мало людей выступают в Европе. И когда они приезжают в национальную команду, мы сразу видим разницу. Причём не только в тактическом, но и в психологическом плане. Когда ты играешь против «Реала», «Барселоны» или «Пари Сен-Жермен», то тебя уже не удивить матчами со сборными Франции или Бельгии. В связи с этим переход Миранчука в «Аталанту» — мощнейший ход», — заявил Казанский в интервью RT.

Ранее он признался, что не боится, что травмы полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука сильно ограничат атакующий потенциал сборной России по футболу.

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