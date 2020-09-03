Казанский прокомментировал переход Миранчука в «Аталанту»

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский поделился мнением о трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука в итальянскую «Аталанту».

«У нас очень мало людей выступают в Европе. И когда они приезжают в национальную команду, мы сразу видим разницу. Причём не только в тактическом, но и в психологическом плане. Когда ты играешь против «Реала», «Барселоны» или «Пари Сен-Жермен», то тебя уже не удивить матчами со сборными Франции или Бельгии. В связи с этим переход Миранчука в «Аталанту» — мощнейший ход», — заявил Казанский в интервью RT.

Ранее он признался, что не боится, что травмы полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука сильно ограничат атакующий потенциал сборной России по футболу.