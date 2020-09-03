Комментатор «Матч ТВ» не помнит, чтобы сборная России действовала особенно изобретательно

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский не боится, что травмы полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука сильно ограничат атакующий потенциал сборной России по футболу.

«Не помню, чтобы сборная России действовала особенно изобретательно. В первую очередь, наши результаты зависят от организованной обороны, а попытки играть в атакующий футбол оборачиваются проблемами. Думаю, очень важна командная дисциплина. Не нужно ничего выдумывать: заброс на Дзюбу, скидка, мяч подхватывают Бакаев или Ионов. Да, когда в составе присутствуют Головин и Миранчук создаётся предвкушение чего-то очень крутого», — выразил мнение Казанский в интервью RT.

Ранее комментатор признался, что был удивлён непопаданию в состав взрослой сборной России по футболу голкипера московского «Спартака» Александра Максименко и был шокирован приглашением в команду бывшего защитника московского «Динамо» Романа Нойштедтера, ныне находящегося без клуба.