Комментатор «Матч ТВ» не помнит, чтобы сборная России действовала особенно изобретательно

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Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский не боится, что травмы полузащитника «Монако» Александра Головина и хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука сильно ограничат атакующий потенциал сборной России по футболу.
Комментатор «Матч ТВ» не помнит, чтобы сборная России действовала особенно изобретательно
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«Не помню, чтобы сборная России действовала особенно изобретательно. В первую очередь, наши результаты зависят от организованной обороны, а попытки играть в атакующий футбол оборачиваются проблемами. Думаю, очень важна командная дисциплина. Не нужно ничего выдумывать: заброс на Дзюбу, скидка, мяч подхватывают Бакаев или Ионов. Да, когда в составе присутствуют Головин и Миранчук создаётся предвкушение чего-то очень крутого», — выразил мнение Казанский в интервью RT.

Ранее комментатор признался, что был удивлён непопаданию в состав взрослой сборной России по футболу голкипера московского «Спартака» Александра Максименко и был шокирован приглашением в команду бывшего защитника московского «Динамо» Романа Нойштедтера, ныне находящегося без клуба.

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