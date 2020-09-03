Казанский о сборной России: удивился невызову Максименко и приглашению Нойштедтера

Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский признался, что был удивлён непопаданию в состав взрослой сборной России по футболу голкипера московского «Спартака» Александра Максименко и приглашению в команду бывшего защитника московского «Динамо» Романа Нойштедтера, ныне находящегося без клуба.

«Если мы не берём в расчёт Игоря Акинфеева, Александр Максименко — сильнейший вратарь России на данный момент. В этом качестве также вполне может рассматриваться Матвей Сафонов... С одной стороны, Станислава Саламовича можно понять. Молодёжной сборной необходимы топовые футболисты, ведь мы давно не выигрывали что-то серьёзное на этом уровне. Но зачем они оба там — вопрос», — сказал Казанский в интервью RT.

При этом он также сказал, что не совсем понял, почему Черчесов пригласил в команду Романа Нойштедтера, в данное время находящегося в поиске нового клуба.

«Для меня это тоже большая неожиданность», — заключил Казанский.

Ранее комментатор выразил мнение, что главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов уже принял решение, какие игроки будут защищать её цвета на чемпионате Европы 2020 года.