В РФС подтвердили, что Еськов приостановил карьеру судьи после матча «Спартак» — «Сочи»

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Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Алексей Еськов приостановил карьеру после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
В РФС подтвердили, что Еськов приостановил карьеру судьи после матча «Спартак» — «Сочи»
  • РИА Новости

«Результаты проверки Еськова действительно неоднозначные. Я вчера встречался с Алексеем, выслушал его. Арбитр сам решил временно приостановить работу: хочет взять паузу. Причины: эмоциональное давление, спортивные травмы и ошибки — их Еськов признаёт», — цитирует Хачатурянца журналист Нобель Арустамян в своём Telegram-канале

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых — на 88-й минуте встречи — позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время. 

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее сообщалось, что Еськов перейдёт на преподавательскую работу в один из центров подготовки футбольных арбитров.

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