Источник: арбитр Еськов перейдёт на преподавательскую работу

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Российский судья Алексей Еськов с великой долей вероятности перейдёт на преподавательскую работу в один из центров подготовки футбольных арбитров.
Источник: арбитр Еськов перейдёт на преподавательскую работу
  • РИА Новости

Об этом сообщает «РБ-Спорт».

В матче «Спартак» — «Сочи» в ворота москвичей были назначены два спорных пенальти, решающий из которых, на 88-й минуте встречи, позже был официально признан РФС ошибочным. После этого главный арбитр матча Василий Казарцев успешно прошёл проверку на полиграфе, но при этом всё равно был отстранён от работы на неопределённое время. 

Еськов также должен был пройти проверку на детекторе лжи. 28 августа в СМИ появилась информация, что Еськов провалил проверку.

Ранее глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц заявил, что привлечение арбитров к проверке на полиграфе будет вдумчивым и избирательным.

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