Хачатурянц: привлечение арбитров к проверке на полиграфе будет вдумчивым и избирательным

Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отреагировал на обращение тульского «Арсенала», который призвал проверить главного арбитра матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:2) Алексея Матюнина на полиграфе.

«Вопрос по Матюнину мы рассмотрим 2 сентября. Пока нет заключения экспертно-судейской комиссии о работе судей. Мы уточним порядок прохождения арбитрами полиграфа. Будет ясно, кто и с какой частотой и за что будет привлекаться. Дадим пояснения. Привлечение к полиграфу будет вдумчивым и избирательным. Проверка Еськова была основана на том, что мы собрали и проанализировали определённую информацию относительно решений судьи в других матчах», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

До Матюнина проверку на полиграфе проходили арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов. По информации СМИ, последний не сумел пройти тест и может быть пожизненно отстранён от футбола.

Ранее «Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком».