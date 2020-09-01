Хачатурянц: привлечение арбитров к проверке на полиграфе будет вдумчивым и избирательным

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Глава судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц отреагировал на обращение тульского «Арсенала», который призвал проверить главного арбитра матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:2) Алексея Матюнина на полиграфе.
Хачатурянц: привлечение арбитров к проверке на полиграфе будет вдумчивым и избирательным
  • Алексей Матюнин (слева)
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Вопрос по Матюнину мы рассмотрим 2 сентября. Пока нет заключения экспертно-судейской комиссии о работе судей. Мы уточним порядок прохождения арбитрами полиграфа. Будет ясно, кто и с какой частотой и за что будет привлекаться. Дадим пояснения. Привлечение к полиграфу будет вдумчивым и избирательным. Проверка Еськова была основана на том, что мы собрали и проанализировали определённую информацию относительно решений судьи в других матчах», — цитирует Хачатурянца «Спорт-Экспресс».

До Матюнина проверку на полиграфе проходили арбитры Василий Казарцев и Алексей Еськов. По информации СМИ, последний не сумел пройти тест и может быть пожизненно отстранён от футбола. 

Ранее «Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком».

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