«Арсенал» попросил РФС проверить судью Матюнина на полиграфе после матча со «Спартаком»

Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов заявил, что клуб обратился в Российский футбольный союз (РФС) по итогам матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком».

«Мы написали официальное письмо в РФС. В нём два есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского «Арсенала» арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со «Спартаком». Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе», — цитирует Балашова «Чемпионат».

Он отметил, что судейство Матюнина вызвало вопросы не только у «Арсенала», но и у всего футбольного сообщества, поэтому проверка арбитра на полиграфе была бы логичной. Балашов также заявил, что действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры.

«Спартак» обыграл «Арсенал» со счётом 2:1. Гости остались в меньшинстве в конце первого тайма после удаления полузащитника Даниила Лесового за споры с судьёй.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» после матча с «Ростовом».