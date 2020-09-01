КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» после матча с «Ростовом»

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Глава контрольно-дисциплинарного (КДК) комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что на заседании будет рассмотрено удаление главного тренера «Краснодара» Мурада Мусаева после матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Краснодара» после матча с «Ростовом»
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Заседание состоится сегодня. Мы получили дополнительный рапорт от Карасёва. Тем более это прямое удаление, поэтому в любом случае этот эпизод КДК бы рассматривал. Мы пригласили к участию в заседании Мусаева, чтобы он дал свои пояснения, но ответа на приглашение пока не получили», — цитирует Григорьянца РИА Новости.

После завершения матча с «Ростовом» (1:1) Мусаев подошёл к главному арбитру встречи Сергею Карасёву и что-то сказал ему, сопроводив свои слова аплодисментами. Карасёв отреагировал на это, показав специалисту красную карточку.  

Ранее Мусаев рассказал о трансферных планах «Краснодара».

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