Пилот «Формулы-1» Сайнс назвал непростой трассу в Сочи

Испанский гонщик команды McLaren Карлос Сайнс — младший оценил трассу российского этапа «Формулы-1» в Сочи.

«Что делает «Сочи Автодром» таким интересным и непростым треком? Это комбинация поворотов. Первый сектор очень быстрый, возможно, один из самых быстрых в календаре. Для него необходимо устанавливать немного другие настройки болида. Потом есть последний сектор, он очень извилистый, с отрицательным уклоном, в нём много приходится атаковать поребрики. Достаточно сложно проехать этот круг без ошибок. Он непростой, но интересный», — приводит слова Сайнса АНО «РОСГОНКИ».

Этап «Формулы-1» в Сочи состоится в период с 25 по 27 сентября. Ожидается, что гонка в России станет первой в году, на которой будет разрешено присутствовать зрителям.

Ранее Льюис Хэмилтон из Mercedes признался, что не стал бы полностью смотреть гонки «Формулы-1» нынешнего сезона.