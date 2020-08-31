Хэмилтон признался, что не стал бы полностью смотреть гонки «Формулы-1» нынешнего сезона

Пилот Mercedes, шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон высказал мнение о зрелищности и интриге в гонках нынешнего сезона.

«Фанаты должны понимать, что это не наша вина. Как гонщики мы заслужили те позиции, на которых находимся. Мы приезжаем на каждый уикенд и делаем всё, чтобы выступить как можно лучше. Сейчас я не могу говорить от имени болельщиков, но я сам прошёл через разные эпохи как фанат — к примеру, через эру Шумахера, так что знаю, каково это. Тогда я был подростком. Я просыпался, съедал свой сэндвич с беконом, смотрел старт гонки, ложился спать, а затем поднимался, чтобы понаблюдать за финишем. Если бы я сейчас был зрителем, то делал бы то же самое и смотрел бы нарезки», — приводит слова Хэмилтона Planet F1.

Он отметил, что надеется, что в 2022 году с новыми машинами гонки станут другими.

«Безусловно, в прошлом были гонки с более плотной борьбой, когда я преследовал Ferrari или опережал их, но они могли отыграться за счёт дополнительной мощности. Думаю, Red Bull прогрессирует, и я действительно надеюсь, что сражений будет больше, потому что все хотят за ними наблюдать», — добавил шестикратный чемпион мира.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бельгии.