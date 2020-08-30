Квят о Гран-при Бельгии: мы выбрали неправильную стратегию

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в гонке Гран-при Бельгии — седьмого в этом сезоне этапа «Формулы-1».
Квят о Гран-при Бельгии: мы выбрали неправильную стратегию
  • Reuters

«Думаю, сегодня мы выбрали неправильную стратегию, так что нам нужно будет проанализировать эту гонку. Мы не могли знать этого до старта, поэтому разделили стратегии, но я оказался на худшем из вариантов. Было бы лучше стартовать на жёстких шинах, я чувствовал, что каждый раз оказывался не в том месте и не в то время, потому что на такой трассе, как Спа, очень сложно удерживать болид на старых шинах», — приводит слова Квята пресс-служба команды.

Квят стартовал с 11-й позиции и сумел завершить гонку также на 11-м месте.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бельгии.

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