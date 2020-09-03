Кучаев назван лучшим футболистом РПЛ в августе

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Полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев стал лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам августа.
Кучаев назван лучшим футболистом РПЛ в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце Кучаев сыграл шесть матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

За него проголосовали представители РПЛ и болельщики. Эксперты телеканала «Матч Премьер» посчитали лучшим хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.

Помимо него, на награду претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин, полузащитник «Рубина» Денис Макаров и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.

Ранее сообщалось, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.

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