Кучаев назван лучшим футболистом РПЛ в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
В минувшем месяце Кучаев сыграл шесть матчей, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.
За него проголосовали представители РПЛ и болельщики. Эксперты телеканала «Матч Премьер» посчитали лучшим хавбека «Сочи» Кристиана Нобоа.
Помимо него, на награду претендовали вратарь «Динамо» Антон Шунин, полузащитник «Рубина» Денис Макаров и нападающий «Спартака» Джордан Ларссон.
Ранее сообщалось, что наставник «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа.
Константин Кучаев стал лучшим игроком августа в #ТинькоффРПЛ 🏆— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
📊 За игрока ЦСКА проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители Матч Премьер отдали свой голос за Кристиана Нобоа#ИгрокМесяцаpic.twitter.com/Q9CbDLT61t