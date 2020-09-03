Тедеско признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
За немецкого специалиста проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.
Под его руководством «Спартак» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. После шести туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу, набрав 14 очков.
На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).
Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича в матче с «Зенитом» признан лучшим в РПЛ в августе.
😎 Доменико Тедеско – лучший тренер #ТинькоффРПЛ в августе— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
🔴⚪️ За наставника «Спартака» единогласно проголосовали представители РПЛ, эксперты Матч Премьер и болельщики#ТренерМесяцаpic.twitter.com/BDBzHaOVpB