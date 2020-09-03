Тедеско признан лучшим тренером РПЛ по итогам августа

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в августе.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За немецкого специалиста проголосовали представители РПЛ, эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.

Под его руководством «Спартак» одержал четыре победы и дважды сыграл вничью. После шести туров красно-белые возглавляют турнирную таблицу, набрав 14 очков.

На награду также претендовали Сергей Семак («Зенит»), Владимир Федотов («Сочи»), Кирилл Новиков («Динамо») и Андрей Талалаев («Ахмат»).

Ранее сообщалось, что гол Николы Влашича в матче с «Зенитом» признан лучшим в РПЛ в августе.