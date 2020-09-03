Гол Влашича в матче с «Зенитом» признан лучшим голом РПЛ в августе

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Мяч полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в ворота петербургского «Зенита» (1:2) признан лучшим голом в Российской премьер-лиге по итогам августа.
Гол Влашича в матче с «Зенитом» признан лучшим голом РПЛ в августе
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

За удар Влашича в матче третьего тура чемпионата России проголосовали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.

Представители РПЛ назвали лучшим гол экс-хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.

Ранее экс-директор «Барселоны» оценил переход Алексея Миранчука в «Аталанту».

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