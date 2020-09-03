Гол Влашича в матче с «Зенитом» признан лучшим голом РПЛ в августе
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба лиги.
За удар Влашича в матче третьего тура чемпионата России проголосовали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики.
Представители РПЛ назвали лучшим гол экс-хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука.
Ранее экс-директор «Барселоны» оценил переход Алексея Миранчука в «Аталанту».
⚽ Пушечный удар Николы Влашича в матче #ЗенитЦСКА стал лучшим голом августа— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020
📊 За гол Николы проголосовали эксперты Матч Премьер и болельщики, представители РПЛ назвали лучшим гол Алексея Миранчука#ТинькоффРПЛ#ЛучшийГолМесяцаpic.twitter.com/2Tr2LfXyif