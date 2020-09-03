Гол Влашича в матче с «Зенитом» признан лучшим голом РПЛ в августе

Мяч полузащитника московского ЦСКА Николы Влашича в ворота петербургского «Зенита» (1:2) признан лучшим голом в Российской премьер-лиге по итогам августа.

РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги. За удар Влашича в матче третьего тура чемпионата России проголосовали эксперты телеканала «Матч Премьер» и болельщики. Представители РПЛ назвали лучшим гол экс-хавбека «Локомотива» Алексея Миранчука. Ранее экс-директор «Барселоны» оценил переход Алексея Миранчука в «Аталанту». ⚽ Пушечный удар Николы Влашича в матче #ЗенитЦСКА стал лучшим голом августа



📊 За гол Николы проголосовали эксперты Матч Премьер и болельщики, представители РПЛ назвали лучшим гол Алексея Миранчука#ТинькоффРПЛ#ЛучшийГолМесяцаpic.twitter.com/2Tr2LfXyif — Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 3, 2020