Экс-директор «Барселоны» оценил переход Алексея Миранчука в «Аталанту»

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Бывший спортивный директор испанского футбольного клуба «Барселона» Арьедо Брайда прокомментировал трансфер российского полузащитника Алексея Миранчука из московского «Локомотива» в итальянскую «Аталанту».
Экс-директор «Барселоны» оценил переход Алексея Миранчука в «Аталанту»
  • РИА Новости

«Да, я знаю об этом трансфере. Мне Миранчук показался очень хорошим полузащитником, очень структурированным. Я бы тоже его подписал. Это тот игрок, который подключается к атакам из глубины по центру. Сравнения всегда сложно проводить. Если бы мне пришлось назвать имя, я бы рискнул сказать, что на поле он немного похож на Пашалича», — цитирует Брайду Calcioatalanta.

24-летний Миранчук является воспитанником «Локомотива». В его активе 43 гола и 45 голевых передач в 228 матчах за железнодорожников. Контракт с «Аталантой» будет подписан после того, как россиянин пройдёт медицинское обследование в клубе из Бергамо.

Ранее сообщалось, что Миранчук прибыл в Бергамо для прохождения медобследования.

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