Феттель: у нынешнего болида Ferrari нет сильных сторон

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Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» пилот Ferrari Себастьян Феттель высказал мнение о положении дел в команде.
Феттель: у нынешнего болида Ferrari нет сильных сторон
  • Reuters

«За уик-энд в Спа мы многому научились. Мы смогли найти слабые стороны нашей машины. Мы обнаружили, что у неё нет сильных сторон», — приводит слова Феттеля «Чемпионат» со ссылкой на GPToday.

По итогам Гран-при Бельгии Феттель занял лишь 13-е место, а его напарник Шарль Леклер — 14-е. Таким образом, Ferrari впервые с 2010 года не набрала очков за гонку, финишировав обеими машинами.

Ранее Хэмилтон признался, что не стал бы полностью смотреть гонки «Формулы-1» нынешнего сезона.

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