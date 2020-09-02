Феттель: у нынешнего болида Ferrari нет сильных сторон

Четырёхкратный чемпион «Формулы-1» пилот Ferrari Себастьян Феттель высказал мнение о положении дел в команде.

«За уик-энд в Спа мы многому научились. Мы смогли найти слабые стороны нашей машины. Мы обнаружили, что у неё нет сильных сторон», — приводит слова Феттеля «Чемпионат» со ссылкой на GPToday.

По итогам Гран-при Бельгии Феттель занял лишь 13-е место, а его напарник Шарль Леклер — 14-е. Таким образом, Ferrari впервые с 2010 года не набрала очков за гонку, финишировав обеими машинами.

Ранее Хэмилтон признался, что не стал бы полностью смотреть гонки «Формулы-1» нынешнего сезона.