Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 4:3.
В составе «Флайерз» отличились Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк, Мэтт Нисканен, а победную шайбу в овертайме забросил Скотт Лотон. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей.
У «Нью-Йорка» голы на счету Джоша Бэйли, Брока Нельсона и Дерика Брассара. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков.
Таким образом, «Филадельфия» сократила отставание в серии — 2:3.
Ранее сообщалось, что три очка Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения от «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ.