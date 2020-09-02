Передача Проворова помогла «Филадельфии» обыграть «Айлендерс» в матче плей-офф НХЛ

«Филадельфия Флайерз» в овертайме одолела «Нью-Йорк Айлендерс» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счётом 4:3.

В составе «Флайерз» отличились Клод Жиру, Джеймс ван Римсдайк, Мэтт Нисканен, а победную шайбу в овертайме забросил Скотт Лотон. Российский защитник команды Иван Проворов отметился результативной передачей.

У «Нью-Йорка» голы на счету Джоша Бэйли, Брока Нельсона и Дерика Брассара. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 28 бросков.

Таким образом, «Филадельфия» сократила отставание в серии — 2:3.

Ранее сообщалось, что три очка Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения от «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ.