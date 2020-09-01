Три очка Гурьянова не спасли «Даллас» от поражения от «Колорадо» в матче плей-офф НХЛ
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Встреча завершилась со счётом 3:6.
В составе «Старз» отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен и Джейми Бенн, а ассистентским хет-триком отметился россиянин Денис Гурьянов.
У «Эвеланш» дубль оформил Андре Бураковски, а также шайбы забросили Пьер-Эдуар Бельмар, Натан Маккиннон, Назем Кадри и Самуэль Жирар.
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу. Голкипер «Далласа» россиянин Антон Худобин, который вышел на лёд в середине первого периода, отразил 20 бросков из 22.
Таким образом, «Колорадо» сократил отставание в серии — 2:3.
Ранее сообщалось, что «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Бостон Брюинз» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ, а Андрей Василевский сделал 45 сейвов.