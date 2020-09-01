«Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции НХЛ, Василевский сделал 45 сейвов
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:2.
В составе «молний» отличились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, а победную шайбу забросил Виктор Хедман. У «Брюинз» голы на счету Давида Пастрняка и Давида Крейчи.
Российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями, а голкипер команды россиянин Андрей Василевский отразил 45 бросков из 47.
Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4:1 и вышла в финал Восточной конференции Кубка Стэнли.
Ранее сообщалось, что «Вегас» обыграл «Ванкувер» и упрочил лидерство в серии плей-офф НХЛ.