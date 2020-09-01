«Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции НХЛ, Василевский сделал 45 сейвов

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» в овертайме одержал победу над «Бостон Брюинз» в пятом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» обыграла «Бостон» и вышла в финал Восточной конференции НХЛ, Василевский сделал 45 сейвов
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «молний» отличились Ондржей Палат, Энтони Чирелли, а победную шайбу забросил Виктор Хедман. У «Брюинз» голы на счету Давида Пастрняка и Давида Крейчи.

Российские игроки «Лайтнинг» Никита Кучеров и Михаил Сергачёв не отметились результативными действиями, а голкипер команды россиянин Андрей Василевский отразил 45 бросков из 47.

Таким образом, «Тампа» выиграла серию со счётом 4:1 и вышла в финал Восточной конференции Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что «Вегас» обыграл «Ванкувер» и упрочил лидерство в серии плей-офф НХЛ.

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