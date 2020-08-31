«Вегас» обыграл «Ванкувер» и упрочил лидерство в серии плей-офф Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Найтс».

Победу «Вегасу» принесли шайбы Чандлера Стивенсона, Нейта Шмидта, Вильяма Карлссона и Макса Пачиоретти, оформившего дубль.

«Ванкувер» ответил голами Элиаса Петтерссона, Бо Хорвата и Тайлера Тоффоли.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Вегаса». Пятая игра состоится 2 сентября.

Ранее сообщалось, что шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли.