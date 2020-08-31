«Вегас» обыграл «Ванкувер» и упрочил лидерство в серии плей-офф Кубка Стэнли
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Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Найтс».
Победу «Вегасу» принесли шайбы Чандлера Стивенсона, Нейта Шмидта, Вильяма Карлссона и Макса Пачиоретти, оформившего дубль.
«Ванкувер» ответил голами Элиаса Петтерссона, Бо Хорвата и Тайлера Тоффоли.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Вегаса». Пятая игра состоится 2 сентября.
Ранее сообщалось, что шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли.