«Вегас» обыграл «Ванкувер» и упрочил лидерство в серии плей-офф Кубка Стэнли

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«Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
«Вегас» обыграл «Ванкувер» и упрочил лидерство в серии плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу «Найтс».

Победу «Вегасу» принесли шайбы Чандлера Стивенсона, Нейта Шмидта, Вильяма Карлссона и Макса Пачиоретти, оформившего дубль.

«Ванкувер» ответил голами Элиаса Петтерссона, Бо Хорвата и Тайлера Тоффоли.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Вегаса». Пятая игра состоится 2 сентября.

Ранее сообщалось, что шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли.

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