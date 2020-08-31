Шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли

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«Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Победу «Айлендерс» принёс дубль Брока Нельсона, а также шайба Жана-Габриэля Пажо.

За «Филадельфию» забили Шон Кутюрье и Иван Проворов.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятая игра состоится 1 сентября.

Ранее сообщалось, что дубль Ничушкина и шайба Наместникова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Далласу» в матче плей-офф Кубка Стэнли.

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