Шайба Проворова не помогла «Филадельфии» победить «Айлендерс» в матче плей-офф Кубка Стэнли
- Reuters
Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу команды из Нью-Йорка.
Победу «Айлендерс» принёс дубль Брока Нельсона, а также шайба Жана-Габриэля Пажо.
За «Филадельфию» забили Шон Кутюрье и Иван Проворов.
Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Айлендерс». Пятая игра состоится 1 сентября.
Ранее сообщалось, что дубль Ничушкина и шайба Наместникова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Далласу» в матче плей-офф Кубка Стэнли.