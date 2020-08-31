Дубль Ничушкина и шайба Наместникова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Далласу» в матче плей-офф Кубка Стэнли

«Колорадо Эвеланш» потерпел поражение от «Даллас Старз» в четвёртом матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.

Встреча завершилась со счётом 5:4 в пользу «Старз».

В составе «Колорадо» дубль оформил Валерий Ничушкин. Ещё по одной шайбе забросили Кейл Макар и Владислав Наместников.

Победу «Далласу» принесли шайбы Йона Клинберга, Радека Факса, Джейми Бенна, Роопе Хинца и Дениса Гурьянова. Александр Радулов записал в свой актив голевую передачу. Голкипер Антон Худобин отразил 33 броска из 37 по своим воротам.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Далласа». Пятая игра состоится 1 сентября.

Ранее сообщалось, что «Айлендерс» победил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НХЛ.