«Айлендерс» победил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НХЛ, Варламов отразил 26 бросков

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«Нью-Йорк Айлендерс» обыграл «Филадельфия Флайерз» в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Айлендерс» победил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НХЛ, Варламов отразил 26 бросков
  • Reuters
  • © John E. Sokolowski-USA TODAY Sports

Встреча завершилась со счётом 3:1.

В составе «Флайерз» единственную шайбу забросил Тайлер Питлик. У «Нью-Йорка» отличились Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Андерс Пи.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков из 27. Его соотечественник, защитник Иван Проворов, выступающий за «Филадельфию», провёл на льду 24 минуты 42 секунды и не отметился результативными действиями.

Таким образом, «Айлендерс» вышел вперёд в серии — 2:1.

Ранее сообщалось, что две передачи Никита Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче Кубка Стэнли.

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