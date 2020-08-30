«Айлендерс» победил «Филадельфию» и повёл в серии плей-офф НХЛ, Варламов отразил 26 бросков
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Встреча завершилась со счётом 3:1.
В составе «Флайерз» единственную шайбу забросил Тайлер Питлик. У «Нью-Йорка» отличились Мэтт Мартин, Леонид Комаров и Андерс Пи.
Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил 26 бросков из 27. Его соотечественник, защитник Иван Проворов, выступающий за «Филадельфию», провёл на льду 24 минуты 42 секунды и не отметился результативными действиями.
Таким образом, «Айлендерс» вышел вперёд в серии — 2:1.
Ранее сообщалось, что две передачи Никита Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче Кубка Стэнли.