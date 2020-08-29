Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче плей-офф Кубка Стэнли

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Клуб «Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Бостон Брюинз» в четвёртом матче второго раунда плей-офф Кубка Стэнли.
Две передачи Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в матче плей-офф Кубка Стэнли
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу «Лайтнинг».

Победу «Тампе» принесли две шайбы Ондржея Палата и гол Виктора Хедмана. Никита Кучеров записал в свой актив две голевые передачи.

Михаил Сергачёв очков не набрал, а Андрей Василевский отразил 29 из 30 бросков по своим воротам.

«Бостон» ответил шайбой Джейка Дебраска.

Счёт в серии до четырёх побед стал 3:1 в пользу «Тампы». Пятая игра серии пройдёт 1 сентября.

Ранее сообщалось, что легенда НХЛ Эспозито восхищён талантом Кучерова.

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