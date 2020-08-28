Легенда НХЛ Эспозито восхищён талантом Кучерова

Легендарный хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли и основатель клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Фил Эспозито высказал мнение о российском форварде команды Никите Кучерове.

«Кучеров способен доминировать так, что я просто с ума схожу. Он может доминировать не хуже Сидни Кросби. Не хуже Коннора Макдэвида. Уверяю вас, он может это сделать. Наш парень — это Кучеров. Он и есть наш Фил Эспозито. Он и есть наша версия Ги Лефлёра за «Канадиенс». Понимаете, о чём я? Когда у него игра клеится, все вокруг него начинают играть лучше. Но вы же видите, как он весь надувается и лупит клюшкой по стеклу, когда мажет по воротам. Что с того, что ты промахнулся? Соберись и не промажь следующим броском!» — приводит слова Эспозито The Athletic.

Он отметил, что хотел бы хотя бы три четверти или даже половину таланта Кучерова в те годы, когда играл сам.

«У это парня есть талант, который он ещё даже не использовал. Боже, поэтому я так и переживаю, когда вижу, что он плохо играет. Так бывает не всегда, но если Кучеров не играет хорошо, мы не выигрываем. Всё очень просто. Мы можем разок победить то тут, то там, но не выиграем в конце. Вот насколько хорош может быть Кучеров», — добавил легендарный хоккеист.

27-летний Кучеров был выбран «Тампой» на драфте НХЛ 2011 года под общим 58-м номером. В его активе 547 (221 + 326) очков в 515 матчах в НХЛ.

Ранее сообщалось, что Кучеров повторил рекорд «Тампы» по голам в плей-офф НХЛ.