Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и выйти в полуфинал Западной конференции НБА

«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 111:97 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

В составе «Клипперс» дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов в свой актив записал Кавай Леонард. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов. Ещё 15 очков команде принёс Пол Джордж.

За «Даллас» 38 очков набрал Лука Дончич. Ещё 16 очков в активе Дориана Финни-Смита. 10 очков на счету Тима Хардуэя.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:2 в пользу «Клипперс». В полуфинале Западной конференции команда из Калифорнии сыграет с победителем серии «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз».

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Торонто» и повёл в серии второго раунда плей-офф НБА.