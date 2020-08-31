Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и выйти в полуфинал Западной конференции НБА

Короткая ссылка
«Лос-Анджелес Клипперс» одержал победу над «Даллас Маверикс» в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас» и выйти в полуфинал Западной конференции НБА
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 111:97 в пользу команды из Лос-Анджелеса.

В составе «Клипперс» дабл-дабл из 33 очков и 14 подборов в свой  актив записал Кавай Леонард. Ивица Зубац оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов. Ещё 15 очков команде принёс Пол Джордж.

За «Даллас» 38 очков набрал Лука Дончич. Ещё 16 очков в активе Дориана Финни-Смита. 10 очков на счету Тима Хардуэя.

Счёт в серии до четырёх побед стал 4:2 в пользу «Клипперс». В полуфинале Западной конференции команда из Калифорнии сыграет с победителем серии «Денвер Наггетс» — «Юта Джаз».

Ранее сообщалось, что «Бостон» обыграл «Торонто» и повёл в серии второго раунда плей-офф НБА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить