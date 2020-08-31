«Бостон» обыграл «Торонто» и повёл в серии второго раунда плей-офф НБА

«Бостон Селтикс» одержал победу над «Торонто Рэпторс» в первом матче серии полуфинала Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча завершилась со счётом 112:94 в пользу «Селтикс».

В составе «Бостона» 21 очко набрал Джейсон Тейтум. Дабл-дабл из 18 очков и 10 передач в активе Кембы Уокера. Дэниэл Тайс оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов.

За «Торонто» 17 очков набрал Кайл Лоури. Ещё 15 очков в активе Сержа Ибаки.

Счёт в серии до четырёх побед стал 1:0 в пользу «Бостона». Вторая игра состоится 1 сентября.

Ранее сообщалось, что Леброн Джеймс установил рекорд «Лейкерс» в XXI веке.