В iNADO считают, что увольнение Гануса демонстрирует отсутствие независимости РУСАДА

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Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO), объединяющий 68 национальных антидопинговых агентств, выступил с официальным заявлением относительно увольнения Юрия Гануса с поста главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
В iNADO считают, что увольнение Гануса демонстрирует отсутствие независимости РУСАДА
  • © Алексей Витвицкий
  • РИА Новости

«iNADO глубоко обеспокоен контролем, который Олимпийский и Паралимпийский комитеты России осуществляют над РУСАДА. Это стало очевидным, когда эти две организации уволили Юрия Гануса с должности генерального директора. Эффективность движения «За чистый спорт» базируется на способности антидопинговых организаций сохранять независимость без вмешательства со стороны спорта. Это явный конфликт интересов, когда спортивные организации могут отстранить главу национального антидопингового агентства. Это демонстрирует отсутствие независимости РУСАДА. iNADO призывает WADA работать с учредителями РУСАДА и совершенствовать его структуру управления», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Ганус был уволен со своей должности за финансовые нарушения. ОКР и ПКР входят в состав учредителей РУСАДА.

Ранее Матыцин прокомментировал отставку Гануса с поста главы РУСАДА.

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