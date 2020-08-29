Матыцин прокомментировал отставку Гануса с поста главы РУСАДА

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал отстранение Юрия Гануса от должности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и выразил уверенность в том, что организация продолжит оставаться независимым органом.
Матыцин прокомментировал отставку Гануса с поста главы РУСАДА
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«Противодействие применению допинга, включая образовательный и административный аспекты, — один из главных приоритетов в деятельности Министерства спорта России. За последние годы РУСАДА на высоком профессиональном уровне организовало работу по обеспечению и проведению допинг-контроля, а также реализации информационно-образовательных программ, направленных на профилактику нарушений антидопинговых правил. В связи с решением Общего собрания учредителей РУСАДА мы выражаем уверенность, что агентство сохранит независимый статус и продолжит эффективно работать», — цитирует Матыцина пресс-служба Министерства.

Ганус был уволен со своей должности в связи с финансовыми нарушениями. Исполняющим обязанности главы РУСАДА будет действующий юрист Михаил Буханов. 

Ранее Зеппельт назвал Гануса единственным человеком, который заслуживал доверия в российском спорте.

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