Зеппельт назвал Гануса единственным человеком, который заслуживал доверия в российском спорте

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Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Зеппельт назвал Гануса единственным человеком, который заслуживал доверия в российском спорте
  • © РИА Новости / Нина Зотина

«Невероятно. Ганус снят с должности генерального директора РУСАДА после согласия учредителей с рекомендацией наблюдательного совета. Единственный человек, который, кажется, заслуживал доверия и действительно был заинтересован в фундаментальных изменениях в российском спорте», — написал Зеппельт в своём Twitter.

РУСАДА уволило Гануса по итогам решения учредителей организации — Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита. 

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА.

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