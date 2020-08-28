Зеппельт назвал Гануса единственным человеком, который заслуживал доверия в российском спорте

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор документальных фильмов о допинге в российском спорте, прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Невероятно. Ганус снят с должности генерального директора РУСАДА после согласия учредителей с рекомендацией наблюдательного совета. Единственный человек, который, кажется, заслуживал доверия и действительно был заинтересован в фундаментальных изменениях в российском спорте», — написал Зеппельт в своём Twitter.

РУСАДА уволило Гануса по итогам решения учредителей организации — Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА.