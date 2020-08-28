Губерниев отреагировал на увольнение Гануса с поста главы РУСАДА

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Он очень деятельный человек и, насколько могу понять из общения с ним и тех событий, действительно хотел исправить ситуацию. Но сейчас, когда вокруг него много скандалов и различных новостей, ситуацию нужно действительно обнулить, что ли. Другой вопрос, что сейчас есть очередная обеспокоенность WADA и нам нужно работать в тесном контакте. Наверное, это решение назревало. Посмотрим, кто будет вместо него», — цитирует Губерниева Sport24.

По его мнению, РУСАДА следует продолжать чёткую антидопинговую кампанию и восстанавливать свои позиции на международном уровне.

«Сложно сказать, будет ли лучше. Хуже бы не было. Ещё раз хочу сказать: слишком много противоречий стало в последнее время, поэтому это увольнение назревало», — добавил Губерниев.

РУСАДА уволило Гануса по итогам решения учредителей организации — Олимпийского комитета России и Паралимпийского комитета России.

Наблюдательный совет РУСАДА вынес вотум недоверия главе организации Юрию Ганусу, возглавлявшему агентство с августа 2017 года, после выявления нарушений в финансово-хозяйственной деятельности организации по результатам аудита.

Ранее Мария Ласицкене поблагодарила Гануса за работу в РУСАДА.