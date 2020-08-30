Парфёнов: болельщики всегда ждут многого от «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» и выход московской команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Команда выиграла, взяла важные три очка. Видно, что тяжело, график плотный, и давил сам результат: когда наверху борешься, есть давление огромное, и, возможно, потому не такая яркая игра, к тому же соперник тоже сражался на поле», — рассказал Парфёнов RT.

Он также высказал мнение о том, сможет ли «Спартак» удержаться на первом месте в турнирной таблице РПЛ.

«Не знаю, чемпионат покажет, есть ещё другие соперники. Есть паузы, чтобы в себя прийти, какие-то вещи исправить. Не отразится ли пауза негативно на «Спартаке»? Видно, что игрокам тяжело, они уже двигаются тяжело. Это был эмоциональный для них месяц, и, я думаю, пауза как раз должна на пользу пойти. Болельщики всегда ждут многого от «Спартака», это нормально. Всё зависит от самой команды», — добавил специалист.

Ранее Георгий Джикия прокомментировал выход «Спартака» на первое место в турнирной таблице РПЛ.