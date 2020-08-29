Джикия о первом месте «Спартака»: подсчёты будем делать после 30-го тура

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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал прокомментировал победу над тульским «Арсеналом» и выход московской команды на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Джикия о первом месте «Спартака»: подсчёты будем делать после 30-го тура
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«Победа — самое главное. Я много раз говорил, что не стоит сейчас смотреть на таблицу, потому что все подсчёты будем делать после 30-го тура. Когда команда одерживает победы в одной-двух играх, появляется уверенность. Мы немного сыгрались, и это даёт о себе знать: мы больше владеем мячом, доминируем. Были достаточно серьёзные противники: и «Локомотив» был, и «Ахмат» был, который сейчас всем нервы треплет. Мы делаем свою работу, но впереди у нас ещё 24 тура», — приводит слова Джикии «Чемпионат».

«Спартак» на своём поле обыграл «Арсенал» со счётом 2:1 и поднялся на первое место в таблице РПЛ.

Ранее Сергей Юран прокомментировал выход «Спартака» на первое место в таблице РПЛ.

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