Макгрегор вспомнил о своём боксёрском бое с Мейвезером
- Reuters
«В этот день три года назад Флойд провёл со мной последний боксёрский поединок. Как же незаметно летит время. Счастливой пенсии, чемпион», — написал Макгрегор в Instagram, прикрепив фото с поединка.
Макгрегор потерпел поражение от Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.
32-летний ирландец объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. Свой последний поединок Макгрегор провёл 19 января на турнире UFC 251, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне.
Ранее сообщалось, что Макгрегор намекнул на возобновление карьеры.