Макгрегор вспомнил о своём боксёрском бое с Мейвезером

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вспомнил, как три года назад провёл боксёрский поединок с экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером.

«В этот день три года назад Флойд провёл со мной последний боксёрский поединок. Как же незаметно летит время. Счастливой пенсии, чемпион», — написал Макгрегор в Instagram, прикрепив фото с поединка.

Макгрегор потерпел поражение от Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.

32-летний ирландец объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. Свой последний поединок Макгрегор провёл 19 января на турнире UFC 251, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне.

Ранее сообщалось, что Макгрегор намекнул на возобновление карьеры.