Макгрегор вспомнил о своём боксёрском бое с Мейвезером

Короткая ссылка
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор вспомнил, как три года назад провёл боксёрский поединок с экс-чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером.
Макгрегор вспомнил о своём боксёрском бое с Мейвезером
  • Reuters

«В этот день три года назад Флойд провёл со мной последний боксёрский поединок. Как же незаметно летит время. Счастливой пенсии, чемпион», — написал Макгрегор в Instagram, прикрепив фото с поединка.

Макгрегор потерпел поражение от Мейвезера техническим нокаутом в 10-м раунде.

32-летний ирландец объявил о завершении карьеры в июне 2020 года. Свой последний поединок Макгрегор провёл 19 января на турнире UFC 251, нокаутировав за 40 секунд американца Дональда Серроне.

Ранее сообщалось, что Макгрегор намекнул на возобновление карьеры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить